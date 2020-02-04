В Коми-округе реорганизованы шесть больниц

В Коми-округе завершилось объединение шести больниц в две, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, была реорганизована "Больница Коми-Пермяцкого округа". К ней были присоединены Пожвинская участковая и Юсьвенская районная больница. Ее возглавил бывший глава Суксунского городского поселения Сергей Лопатин.

Вторая больница "Северная больница Коми-Пермяцкого округа" образована из трех лечебных учреждений: Кочевской, Гайнской и Косинской ЦРБ. Главврачом стал бывший главврач Косинской и Гайнской ЦРБ Сергей Куделко.