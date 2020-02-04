16 Августа 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Таможня потребует подтвердить происхождение денег, перевозимых через границы ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу, которые коснутся только физических лиц.

При перемещении за один раз свыше 100 тысяч долларов (или эквивалентных сумм) необходимо будет не только задекларировать ценный груз, но и подтвердить происхождение денег.

Это можно сделать с помощью банковских выписок, документов о совершении гражданско-правовых сделок, например наследования или дарения, пояснили в ФТС России.

Новые правила направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Напомним, ЕАЭС объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

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Таможня потребует подтвердить происхождение денег, перевозимых через границы ЕАЭС

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Теги: еаэс, наличные, провоз денег, граница



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