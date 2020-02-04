В Свердловской области выросло число киберпреступлений: в полиции дали советы, как не попасть в сети мошенников

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых организовал встречу опытных сыщиков и специалистов банковской сферы с журналистами электронных и печатных СМИ всех муниципальных образований Среднего Урала, а также представителей блогосферы. На мероприятии обсуждались различные виды мошенничеств и были выработаны советы, как не стать жертвой злоумышленников.

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Как рассказал Накануне.RU полковник Горелых, само мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи, а его участниками стали врио начальника УУР полицейского Главка подполковник Евгений Власов и эксперты Центробанка Александр Сальников и Ирина Арефьева. Собравшиеся в студии имели возможность не только слышать и видеть друг друга, но и задать интересующие вопросы.

Так, Евгений Власов рассказал, что с 2018 года наблюдается ежегодный рост количества мошеннических действий, которые совершаются посредством использования мобильной связи и сети Интернет: за 2019 год на территории Свердловской области более чем на 37% подскочила "кривая" такого рода преступлений, сотрудниками ОВД зарегистрировано 6 тыс. 395 криминальных эпизодов. Наибольшее количество таких фактов зафиксировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Алапаевске, Асбесте, Верхней Пышме, Ирбите, Краснотурьинске, Полевском, Первоуральске, Серове, Сысерти, Красноуфимске, Качканаре, Новоуральске и Заречном.

Как сообщил Валерий Горелых, в последние годы получил широкое распространение новый вид преступных посягательств в виде краж с банковского счета в отношении электронных денежных средств. Только в 2019 году выявлено 1 тыс. 716 таких хищений, ущерб от посягательств составил около 30 миллионов рублей. Подполковник Власов выделил основные способы совершения преступлений: это обман как при продаже, так и покупке различных товаров на сайтах бесплатных объявлений. При общении с гражданами злоумышленники под различными предлогами выясняют номер и код их банковских карт, а также код из СМС, после чего без особых проблем похищают денежные средства.

Распространенным видом мошенничеств является также аферы при продаже автомобиля по предоплате. Потенциального покупателя просят перевести предоплату, а после получения средств, "продавцы" исчезают и отключают свой телефон.

Еще одна ловушка может поджидать людей при совершении покупок через Интернет-магазины, где товары стоят существенно ниже рыночной стоимости. Покупатель оплачивает нужную вещь по 100% предоплате, после чего его заносят в "черный список" и он не видит ни товара, ни денег.

Чревато участие в различных инвестиционных и финансовых проектах, в которых обещают большую доходность по вложенным средствам. Доверчивые граждане вкладывают свои деньги под большие проценты, позабыв всем известное выражение "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".

Не перевелись еще случаи, когда преимущественно пожилое поколение недобросовестные "предприниматели" облапошивают под видом компенсации за ранее приобретенные БАДЫ и иные медицинские аппараты. В итоге пенсионеры дважды становятся обманутыми.

Популярен у мошенников и способ хищения денег с банковских счетов. Злоумышленники представляются сотрудниками различных банковских учреждений и под предлогами, что произошло несанкционированные списание средств, оплата товара, сбой в банковской системе и т.д. выясняют номер банковской карты, а также код с обратной стороны карты и код из СМС. Таким образом, они получают доступ к онлайн банку и с легкостью похищают деньги с карт.

Количество и объем несанкционированных операций с использованием платежных карт действительно тревожит: в 2018 году в сравнении с 2017 годом объем таких операций вырос на 44%. Людей обманывают в организациях торговли и услуг - 10% от общего объема несанкционированных операций с использованием карт. Через банкоматы и платежные терминалы - 12%, через интернет и устройства мобильной связи - 78%. По статистике, более 97% случаев хищения со счетов физических лиц и 39% - юридических лиц были совершены с использованием социальной инженерии. Так называются приемы мошенничества, опирающиеся на человеческие чувства и слабости.

Кибермошенники, практикующие социальную инженерию, эффективно используют информацию, которую пользователи сами о себе сообщают, размещая ее в социальных сетях, заполняя анкеты на незащищенных сайтах, отправляя фотографии и ставя геолокации. В психологическом давлении на потенциальную жертву используются такие хитрости, как пробуждение чувства страха при вымышленной угрозе потери денег, обещание выигрыша или компенсации, склонение к поспешному принятию решений.

Также для совершения хищений с банковских карт применяется метод веерной рассылки электронных писем и СМС-сообщений, содержащих ссылки с вредоносными программами, которые способны собирать необходимые преступникам данные.

Базы данных о гражданах формируются в результате утечки персональных сведений. В 2019 году в интернете было обнаружено почти 13 тысяч предложений о покупке/продаже различных баз данных. При этом только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций. Остальные 78% - утечка номеров карт, паспортных данных и номеров телефонов.

Существуют простые советы, которые нужно знать всем людям, чтобы не стать жертвой мошеннических посягательств. Необходимо беречь телефон от потери и кражи. Ни под каким предлогом никому не сообщать личные данные, кодовое слово, реквизиты карты и конфидециальную информацию с обратной стороны карты и коды из СМС. Важно установить суточный лимит расходов на карте, не отвечать на подозрительные звонки и СМС-сообщения, не перезванивать на незнакомые номера, подключить СМС-информирование от своего банка. Если сменили телефон, сообщите новый номер в ваш банк, заведите отдельную карту для покупок в Интернете, пользуйтесь бесконтактной картой через смартфон, проверяйте сумму перед оплатой.

Никогда не следуйте советам посторонних у банкомата, не передавайте карту посторонним лицам, не выбрасывайте чек у банкомата после проводимой банковской операции. Немедленно блокируйте карту, если заметили подозрительную операцию с вашей картой, либо ее утратой. Не поддавайтесь подозрительно-выгодным предложениям товаров в Интернете, не производите покупки с посторонних компьютеров и по системе Wi-Fi, защищайтесь от вредоносных программ. В любой непонятной ситуации необходимо срочно самостоятельно позвонить в банк по официальному номеру и уточнить информацию у оператора. Если звонят из банка, финансовой организации или госоргана, уточните ФИО и должность звонящего и перезвоните по официальному телефону организации или на "горячую линию" банка.

"В наши дни не знать или пренебрегать вышеперечисленными правилами - значит подвергать себя реальному риску попасть в сети различного рода махинаторов. Об этом надо честно и открыто разговаривать с коллегами, подрастающим поколением, людьми пожилого возраста. И, конечно, быть более внимательными самим. Учитывая, что продолжают фиксироваться случаи, когда в дом к бабушкам и дедушкам приходят или звонят по телефону под видом соцработников или представителей иных служб и ведомств аферисты, важно чаще напоминать своим родным, что чужим людям нельзя открывать дверь квартиры и предоставлять какие-либо личные сведения. Проверяйте незваных гостей по месту их работы на предмет соответствия действительности их персональных данных. О всех подозрительных личностях для оперативного реагирования нужно сообщать по линии 02 или по круглосуточному номеру "телефона доверия" регионального полицейского Главка: 8 (343) 358-71-61",- резюмировал полковник Горелых.