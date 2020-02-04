16 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Артюхов (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Ямала рассказал, о чем будет его ежегодное послание о положении дел в округе

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем Instagram анонсировал доклад о положении дел в округе и рассказал, чему он будет посвящен, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Расскажу о том, что сделано в прошлом году, и о планах на 2020-й. Поговорим о самом главном: улучшении жилищных условий ямальцев, о дорогах и нашей медицине. Обязательно затронем и вопросы поддержки семей", - отметил Артюхов.

Выступление начнется в 15.00 7 февраля.

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Глава Ямала рассказал, о чем будет его ежегодное послание о положении дел в округе

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Теги: Дмитрий Артюхов, ЯНАО, доклад, положение дел



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