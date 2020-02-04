Глава Ямала рассказал, о чем будет его ежегодное послание о положении дел в округе

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем Instagram анонсировал доклад о положении дел в округе и рассказал, чему он будет посвящен, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Депутаты Ямала приняли отчет губернатора

"Расскажу о том, что сделано в прошлом году, и о планах на 2020-й. Поговорим о самом главном: улучшении жилищных условий ямальцев, о дорогах и нашей медицине. Обязательно затронем и вопросы поддержки семей", - отметил Артюхов.

Выступление начнется в 15.00 7 февраля.