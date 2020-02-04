16 Августа 2020
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Общество За рубежом
(2004) |

Макао на две недели закрываются все казино из-за эпидемии коронавируса

Власти китайского Макао – одного из крупнейших в мире игорных центров – закрывают все казино города на две недели из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Заявление главы города Хо Ия Сена прозвучало после того, как стало известно о десяти подтвержденных случаях заболевания уханьским коронавирусом в бывшей португальской колонии. Также свой отпечаток на ситуацию откладывает ограничение на въезд и выезд с территории Китая – посетителей в казино все меньше.

Жителям города рекомендовано носить маски при поездках по городу, а лучше всего – оставаться дома.

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Макао на две недели закрываются все казино из-за эпидемии коронавируса

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Теги: макао, китай, коронавирус, казино, игорная зона



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