Коллекторов хотят уберечь от агрессии должников – им могут разрешить использовать "цифровой псевдоним"

Сотрудники банков и коллекторы, пытающиеся выбить долги, возможно, смогут использовать имя и цифровой псевдоним, представляясь при звонке или посещении должника. Таким образом взыскателей предлагают защитить от агрессии должников. О проекте Минюста, разработанном при участии ФССП, пишет РБК. По данным издания, коллекторы и сотрудники банков, занимающиеся взысканием долгов, смогут представляться при разговорах с должниками с помощью имени и цифровых идентификаторов. Идентификационный код сотруднику будет присваивать работодатель.

В Минюсте уточнили, что изменения направлены на "защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов". Так взыскателей хотят огородить от агрессии должников. По действующему сейчас законодательству (230-ФЗ), сотрудники банков или микрофинансовых компаний обязаны представляться в начале разговора с должниками - назвать свою фамилию, имя и отчество до начала требований. К роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.