В Екатеринбурге полицейский автомобиль стал участником массового ДТП

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП. Столкнулись несколько машин, в том числе полицейская.

Как говорится в сообществе "Инцидент Екатеринбург", авария случилась сегодня утром на перекрестке Машиностроителей и Космонавтов. Судя по кадрам, в ДТП участвовали не меньше пяти автомобилей. Один из них принадлежит полку ППСП.

О пострадавших в результате аварии не сообщается. Кто стал ее виновником, пока неизвестно.

В ГИБДД Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию в течение сегодняшнего дня.