16 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге полицейский автомобиль стал участником массового ДТП

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП. Столкнулись несколько машин, в том числе полицейская.

Как говорится в сообществе "Инцидент Екатеринбург", авария случилась сегодня утром на перекрестке Машиностроителей и Космонавтов. Судя по кадрам, в ДТП участвовали не меньше пяти автомобилей. Один из них принадлежит полку ППСП.

(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

О пострадавших в результате аварии не сообщается. Кто стал ее виновником, пока неизвестно.

В ГИБДД Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию в течение сегодняшнего дня.

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В Екатеринбурге полицейский автомобиль стал участником массового ДТП

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Теги: ДТП, полиция, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 04.02.2020 12:10 Мск В ГИБДД Екатеринбурга назвали виновника массового ДТП с полицейским автомобилем и начали служебную проверку

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