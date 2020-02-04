16 Августа 2020
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Общество За рубежом
китайская студентка в метро (2020) | Фото: twitter.com

В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса

В МИД Китая назвали низким процент смертности от коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Пневномния, вызванная коронавирусом, приводит к гибели 2,1% заразившихся граждан Китая, сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, смертность от нового вируса значительно ниже, чем от ОРВИ, Эболы и вируса респираторного синдрома (MERS).

По последним данным, общее количество подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 20 438, 425 человек умерли. Как сообщила Национальная комиссия здравоохранения Китая, число вылечившихся от нового коронавируса в стране достигло 632 человек, передает Regnum.

Напомним, 31 декабря прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Выяснилось, что ее возбудителем является коронавирус 2019-nCoV. Вспышку коронавируса ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией.

Коронавирус довольно быстро вышел за пределы одной стране. Заболевания зарегистрированы и в других государствах, в том числе в России - заболели граждане Китая. Болезнь была выявлена в Тюменской области и в Забайкальском крае.

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В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса

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Теги: китай, коронавирус, процент смертности



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