16 Августа 2020
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Боинг 767 &quot;Сингапурских авиалиний&quot; (2019) | Фото: www.zaobao.com.sg

Власти Сингапура отменили авиационный саммит в рамках Singapore Airshow

Власти Сингапура отменяют международный авиационный саммит, который должен был в этом году предшествовать традиционному салону Singapore Airshow, крупнейшему в Азии. Организаторы опасаются, что мероприятия, запланированные на 11-16 февраля, могли бы способствовать распространению коронавирусной инфекции, которая бушует в соседнем Китае и случаи заболевания которой уже были зафиксированы в Сингапуре. От участия в саммите ранее уже отказались представители нескольких государств, в том числе Россия заявила, что отправит на мероприятие только технических специалистов.

В России, напомним, было принято решение отменить Сочинский инвестиционный форум, который традиционно проходит в середине февраля. Сначала была идея перенести мероприятие, но потом от него и вовсе решили отказаться.

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Власти Сингапура отменили авиационный саммит в рамках Singapore Airshow

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Теги: сингапур, саммит, авиация, авиасалон, Singapore Airshow



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