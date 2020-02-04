Власти Сингапура отменили авиационный саммит в рамках Singapore Airshow

Власти Сингапура отменяют международный авиационный саммит, который должен был в этом году предшествовать традиционному салону Singapore Airshow, крупнейшему в Азии. Организаторы опасаются, что мероприятия, запланированные на 11-16 февраля, могли бы способствовать распространению коронавирусной инфекции, которая бушует в соседнем Китае и случаи заболевания которой уже были зафиксированы в Сингапуре. От участия в саммите ранее уже отказались представители нескольких государств, в том числе Россия заявила, что отправит на мероприятие только технических специалистов.