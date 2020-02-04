16 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
газовый баллон (2017) | Фото: price-altai.ru

В Прикамье четыре человека отравились газом

В одной из квартир Горнозаводска несколько человек пострадали от отравления газом, передает корреспондент Накануне.RU.
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"В Горнозаводске отравление газом получили четыре человека. При этом газовое оборудование в квартире в исправном состоянии. Вентиляционный канал в исправном состоянии. Тяга есть. На момент проверки газоанализатор показал отсутствие загазованности", - , написал в своем Instagram зампред краевого правительства Антон Удальев.

Предположительно, причина трагедии – открытые краны газовой плиты.

"Возможно, конфорку залило водой во время приготовления пищи. Либо собственники хранили в квартире горюче-смазочные материалы (бензин, солярка)", - отметил чиновник.

Он напомнил о правилах безопасности. В частности, категорически запрещено самостоятельно переустраивать газовое оборудование и вентканалы.

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В Прикамье четыре человека отравились газом

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Теги: Антон Удальев, Горнозаводск, газ, отравление



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