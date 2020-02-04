В Прикамье четыре человека отравились газом
В одной из квартир Горнозаводска несколько человек пострадали от отравления газом, передает корреспондент Накануне.RU.
"В Горнозаводске отравление газом получили четыре человека. При этом газовое оборудование в квартире в исправном состоянии. Вентиляционный канал в исправном состоянии. Тяга есть. На момент проверки газоанализатор показал отсутствие загазованности", - , написал в своем Instagram зампред краевого правительства Антон Удальев.
Предположительно, причина трагедии – открытые краны газовой плиты.
"Возможно, конфорку залило водой во время приготовления пищи. Либо собственники хранили в квартире горюче-смазочные материалы (бензин, солярка)", - отметил чиновник.
Он напомнил о правилах безопасности. В частности, категорически запрещено самостоятельно переустраивать газовое оборудование и вентканалы.