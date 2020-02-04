16 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
склад опасных отходов в Миассе, ртутные лампы, (2020) | Фото: vk.com/civilpatrol74

В Миассе обнаружили склад опасных отходов

В Миассе обнаружили крупный склад отработанных и разбитых ртутных ламп, сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

Ртутные, кварцевые и люминесцентные лампы были найдены в промышленной зоне города. Опасные отходы были брошены в застенках одного из зданий бывшего секретного предприятия оборонной промышленности.

Найденные лампы относятся к отходам I класса опасности.

"Они необратимо влияют на экологическую систему и смертельно опасны для человека. Ядовитый металл оседает в почках, вызывая глубокое отравление жизненно важных органов и поражая нервную систему", - отметила руководитель местного отделения " гражданского патруля" Анна Сизова.

По словам жителей, склады могут находиться в аренде одной из миасских компаний, специализирующихся на утилизации таких отходов. В ближайшее время склад должны обследовать специалисты Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры.

"Мы будем держать ситуацию на контроле до полного вывоза и утилизации опасной свалки, а также ставим вопрос о проведении обследования почвы для определения уровня загрязнения ртутью и химическими веществами", - подчеркнул глава "Гражданского патруля" Ростислав Антонов.

В минэкологии области сообщили, что на место уже направлены специалисты Миасского территориального отдела регионального государственного экологического надзора, чтобы зафиксировать факты нарушения и провести оперативные проверки.

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В Миассе обнаружили склад опасных отходов

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Теги: опасные отходы, склад, минэкологии, ртутные лампы,



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Ранее 04.02.2020 15:15 Мск Склад опасных отходов на Южном Урале проверит Росприроднадзор

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