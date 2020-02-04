В Минфине Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детсады

Министерство финансов Хакасии сообщило, что бюджет на текущий год не сбалансирован на 14 млрд рублей, из-за чего без света и питания могут остаться школы и детские сады. Об этом сообщает РБК со ссылкой на справку министерства.

Минфин региона планирует обратиться в федеральный центр в связи с нехваткой средств в консолидированном бюджете республики. В справке говорится, что 14 млрд рублей - это более трети плановых расходов региона на 2020 год.

В октябре прошлого года председатель Верховного совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев во время парламентских слушаний бюджета в Совете Федерации попросил Налоговую службу и ФСБ обратить внимание на уход от налогов крупных республиканских предприятий.

Депутат заявил, что республика ежегодно недополучает 10-15 млрд рублей налогов и из-за этого находится в экономическом упадке.

В конце октября сообщалось, что Верховный совет Хакасии обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о финансовой помощи республике, передает Regnum.

Отметим, что крупнейшие добывающие предприятия Хакасии - "СУЭК" (ключевой бенефициар Андрей Мельниченко), "Русский уголь" (входит в группу САФМАР Михаила Гуцериева), работают Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы, а также "Саянская фольга" (принадлежат группе Русал Олега Дерипаски).