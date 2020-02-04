В деле о загадочной гибели приемного ребенка в Екатеринбурге появились новые подробности

В прокуратуре прокомментировали резонансную историю о гибели ребенка в Екатеринбурге. Уголовное дело в отношении одного из опекунов направлено в суд.

Накануне.RU уже подробно рассказывало об этой истории. В июле 2018 года в уральской столице при загадочных обстоятельствах умер семилетний мальчик, усыновленный из детского дома супругами Германскими. Следователи возбудили уголовные дела в отношении опекунов: им вменяют умышленное убийство по предварительному сговору и жестокое обращение с умершим. Сами супруги все категорически отрицают.

Сегодня в прокуратуре рассказали свою версию произошедшего. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, расследование показало, что женщина-опекун и ее супруг в течение полутора лет с момента появления ребенка в семье за провинности и непослушание наносили ему побои. По версии следствия, мальчик регулярно подвергался психическому и физическому насилию со стороны женщины и ее мужа, на лице и теле ребенка были обнаружены множественные кровоподтеки и ссадины.

"В одну из ночей в конце июля 2018 года обвиняемая находилась дома с супругом и опекаемым ребенком. За непослушание супруги вновь стали наносить ему удары руками и ногами в область головы и туловища, в результате чего на его теле образовалось множество гематом и ссадин. В ту же ночь мальчику была причинена черепно-мозговая травма, после чего обвиняемая не обратилась в медучреждение и не оказала надлежащей медицинской помощи мальчику в домашних условиях. Из-за полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался в ту же ночь", - говорится в материалах уголовного дела.

В прокуратуре подчеркнули, что женщина не признала свою вину. Материалы уголовного дела в отношении мужа выделены в отдельное производство, а ее дело направлено на рассмотрение в Чкаловский районный суд.