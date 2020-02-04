Из-за коронавирусной инфекции в Югре под наблюдением находятся 31 человек

В Югре из-за коронавирусной инфекции в Китае под медицинским наблюдением находится 31 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

"В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, Роспотребнадзором продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в городе Ухань", - говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор прокомментировал информацию о госпитализации трех человек с подозрением на коронавирус.В ведломстве уточнили, что мужчины являются работниками нефтяной компании.

"В связи с многочисленными публикациями в различных интернет-изданиях искаженной информации о госпитализации 3 граждан Узбекистана с подозрением, уточняем, что в городе Нижневартовск, в выходные дни взяты под медицинское наблюдение три работника одной из нефтяных компаний, находившиеся в одном самолете с пациенткой, у которой лабораторно подтвержден случай коронавирусной инфекции", - отметили в управлении.

Напомним, официально в России выявлено два случая заражения китайской коронавирусной инфекцией. Еще один заболевший был обнаружен в Забайкалье, это также гражданин КНР. Сообщалось, что он пошел на поправку.