16 Августа 2020
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Коронавирус, китаец, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Медицинские маски от "Уральских авиалиний" будут бесплатно раздавать в китайских аэропортах

Медицинские маски, закупленные "Уральскими авиалиниями", будут бесплатно раздавать в китайских аэропортах. Авиакомпания отправила в КНР партию медицинских масок-респираторов.

"В связи с распространением коронавируса – 2019-nCoV в Китае наблюдается дефицит медицинских масок. Из-за этого жители прибегают к нестандартным решениям, используя вместо масок подручные средства", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании отметили, что запас масок есть на всех самолетах "Уральских авиалиний", они выдаются пассажирам по первому требованию, а также в случае обнаружения симптомов инфекционных заболеваний.

"Кроме того, на наших бортах всегда в наличии универсальные противоэпидемические комплекты, которые содержат дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении компании.

Отметим, ранее в СМИ появлялась информация о дефиците медицинских масок в некоторых регионах России, а также о росте цен на эти изделия в десятки раз. Звучали предложения взять стоимость масок под контроль ФАС.

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Медицинские маски от "Уральских авиалиний" будут бесплатно раздавать в китайских аэропортах

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Теги: уральские авиалинии, медицинские маски, китай, аэропорт, коронавирус



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