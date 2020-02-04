В Кургане прокуроры ищут нарушения в связи с пожаром на Шуховском полигоне

Курганские природоохранные прокуроры вместе с сотрудниками Росприроднадзора и Роспотребнадзора разбираются в причинах пожара, который произошел на Шуховском полигоне.

Напомним, 31 января на полигоне на территории ранее отработанной, а ныне недействующей карты, был обнаружен участок, в глубине которого происходило внутреннее тление.

Сейчас проводятся надзорные мероприятия, по результатам будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

3 февраля на территорию полигона пригнали дополнительную технику для продолжения работ по локализации источника задымления.