В Прикамье в заброшенном морге в свободном доступе лежат документы умерших

В Березниках в здании морга, которое уже не используется по назначению, в свободном доступе оказались медицинские документы умерших жителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого уполномоченного по правам человека.

Уполномоченный Павел Миков обратился в городскую прокуратуру с требованием проверить, действительно ли любой желающий, придя в здание, может изучить медицинские карты умерших, акты и другие документы. Кроме того, на полу валялись медицинские препараты – патологии и аномалии в формалине. Как оказалось, расположенная в городе "Краевая больница имени академика Вагнера" перестала использовать здание морга еще в 2018-ом, однако имущество, в том числе экспертные заключения о смерти, музейные экспонаты, акты приема трупов, бланки свидетельства о смерти так и остались в морге.

Прокуратура потребовала от больницы устранить нарушения. Однако медики вывезли не все документы, оставив, как и прежде, лежать в открытом доступе часть документов с персональными данными больных. Последовало повторное требование.

Напомним, ранее аналогичные проблемы выявлялись выявлены в Кочевской и Уинской центральных районный больницах.