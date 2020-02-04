В Прикамье в заброшенном морге в свободном доступе лежат документы умерших

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/st613923/, смотреть здесь.
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/kazan/arendaavto/avtobusy/: посетить сайт.
Грузоперевозки: http://perevozki.youdo.com/passenger/cars/minivans/price/fare/nedorogo/, лучшие цены здесь.



Происшествия Пермский край
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В Прикамье в заброшенном морге в свободном доступе лежат документы умерших

В Березниках в здании морга, которое уже не используется по назначению, в свободном доступе оказались медицинские документы умерших жителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого уполномоченного по правам человека.
Читайте также:

Уполномоченный Павел Миков обратился в городскую прокуратуру с требованием проверить, действительно ли любой желающий, придя в здание, может изучить медицинские карты умерших, акты и другие документы. Кроме того, на полу валялись медицинские препараты – патологии и аномалии в формалине. Как оказалось, расположенная в городе "Краевая больница имени академика Вагнера" перестала использовать здание морга еще в 2018-ом, однако имущество, в том числе экспертные заключения о смерти, музейные экспонаты, акты приема трупов, бланки свидетельства о смерти так и остались в морге.

Прокуратура потребовала от больницы устранить нарушения. Однако медики вывезли не все документы, оставив, как и прежде, лежать в открытом доступе часть документов с персональными данными больных. Последовало повторное требование.

Напомним, ранее аналогичные проблемы выявлялись выявлены в Кочевской и Уинской центральных районный больницах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье в заброшенном морге в свободном доступе лежат документы умерших

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: морг, персональные данные



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети