16 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Школы Ханты-Мансийска закрыты на карантин

В Ханты-Мансийске школы и учреждения дополнительного образования закрываются до 10 февраля включительно в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Решение принято санитарно-эпидемической комиссией при администрации города в связи с тем, что в возрастной группе от семи до 14 лет эпидемический порог превышен на 36,9%.

Занятия будут вестись дистанционно.

По данным окружного Роспотребнадзора, выше среднеокружного показателя заболеваемость в Сургутском районе, Кондинском районе, в городах Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Покачах, Пыть-Яхе. Значительный рост заболеваемости наблюдается также в Березовском районе, Ханты-Мансийском районе, Мегионе.

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Школы Ханты-Мансийска закрыты на карантин

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Теги: карантин, грипп, орви, школы



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