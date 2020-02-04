В Зауралье предприятие накопило за год 10 тонн отходов
В Курганской области завод подшипниковых иглороликов, расположенный в Шумихе, за 2018 год накопил 10 тонн отходов.
Также установлено, что предприятие осуществляет выбросы вредных загрязняющих веществ в воздух, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
Оказалось также, что на предприятии вообще не существует программы экологического контроля.
Само предприятие как юрлицо, а также главный технолог предприятия привлечены к административной ответственности.