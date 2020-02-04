16 Августа 2020
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Общество Курганская область
прокуратура РФ (2016) | Фото: newstracker.ru

В Зауралье предприятие накопило за год 10 тонн отходов

В Курганской области завод подшипниковых иглороликов, расположенный в Шумихе, за 2018 год накопил 10 тонн отходов.

Также установлено, что предприятие осуществляет выбросы вредных загрязняющих веществ в воздух, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Оказалось также, что на предприятии вообще не существует программы экологического контроля.

Само предприятие как юрлицо, а также главный технолог предприятия привлечены к административной ответственности.

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В Зауралье предприятие накопило за год 10 тонн отходов

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Теги: Шумихинский завод подшипниковых иглороликов, Шумиха, прокуратура, отходы, выбросы



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