16 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
смог, выбросы, Челябинск, (2018) | Фото: vk.com/vybros74

В воздухе Челябинска выявили четырехкратное превышение ПДК по углеводородам

В Челябинске 3 февраля в период неблагоприятных метеоусловий выявлено превышение по содержанию предельных углеводородов на уровне 4,2 ПД и 3,9 ПДК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора замеры проводились в районе пересечения улиц Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. превышения ПДК по предельным углеводородам было зафиксировано в 1:00 и 7:00.

Лабораторные исследования воздуха также проводились в Магнитогорске 3 февраля. Там превышение регистрировалось по содержанию взвешенных веществ на уровне 2,8 ПДК, по содержанию сероводорода на уровне 1,4 ПДК.

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В воздухе Челябинска выявили четырехкратное превышение ПДК по углеводородам

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Теги: ПДК, выбросы, экология, замеры,



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