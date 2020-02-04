В воздухе Челябинска выявили четырехкратное превышение ПДК по углеводородам

В Челябинске 3 февраля в период неблагоприятных метеоусловий выявлено превышение по содержанию предельных углеводородов на уровне 4,2 ПД и 3,9 ПДК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора замеры проводились в районе пересечения улиц Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. превышения ПДК по предельным углеводородам было зафиксировано в 1:00 и 7:00.

Лабораторные исследования воздуха также проводились в Магнитогорске 3 февраля. Там превышение регистрировалось по содержанию взвешенных веществ на уровне 2,8 ПДК, по содержанию сероводорода на уровне 1,4 ПДК.