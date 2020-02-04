Материнский капитал обойдется бюджету дороже, чем планировалось – в 1,5 трлн рублей

Материнский капитал обойдется бюджету на ближайшие три года значительно дороже, чем планировалось. Так, Министерство труда России предлагает выделить в 2020-2022 годах на выплату этой субсидии 1,5 трлн руб., хотя изначально планировалось 945 млрд руб.

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Речь идет о внесении поправок в закон "О бюджете Пенсионного фонда России на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Изначально на выплату материнского капитала на первого ребенка и последующих предусматривалось выделение более 945 млрд руб. Однако, согласно предложенным текущим изменениям, в 2020 году финансирование по статье "Охрана семьи и детства" может увеличиться до 428 млрд руб., в 2021-м — до 522 млрд руб., а в 2022-м — до 582 млрд, пишет РБК.

Эта социальная программа рассчитана до 2021 года, однако в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил продлить ее до 2026 года включительно. Президент также потребовал выплачивать материнский капитал и в случае появления первого ребенка в семье, увеличив размер выплаты до 616 тыс. руб. в случае появления двух детей в семье.