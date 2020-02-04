В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник и его супруга

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга Ирина найдены мертвыми.

Тела погибших были обнаружены в их доме в Цхинвале водителем 3 февраля.

По словам начальника штаба МВД Южной Осетии Тарзана Кокойты, смерть супругов наступила в результате отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти не обнаружено, пишет Regnum. Тела направлены на экспертизу.

Галь - доктор медицинских наук, с 2016 года он работал в Южной Осетии, занимался реформированием республиканского здравоохранения. Ранее он работал в департаменте здравоохранения Москвы.