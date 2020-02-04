В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник и его супруга

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Тут http://remont.youdo.com/repair/flat/price/, посмотреть.
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/repair/flat/price/, варианты по ссылке.
Грузоперевозки: http://perevozki.youdo.com/country/dlv/zakm/, смотрите ссылку.



Происшествия В бывшем СССР
Игорь Галь, российский советник в Южной Осетии (2020) | Фото: Sputnik

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник и его супруга

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга Ирина найдены мертвыми.

Тела погибших были обнаружены в их доме в Цхинвале водителем 3 февраля.

Игорь Галя, российский советник в Южной Осетии(2020)|Фото: Sputnik

По словам начальника штаба МВД Южной Осетии Тарзана Кокойты, смерть супругов наступила в результате отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти не обнаружено, пишет Regnum. Тела направлены на экспертизу.

Галь - доктор медицинских наук, с 2016 года он работал в Южной Осетии, занимался реформированием республиканского здравоохранения. Ранее он работал в департаменте здравоохранения Москвы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник и его супруга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: южная осетия, игорь галь, российский советник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети