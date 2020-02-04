16 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
покерный стол (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

В Екатеринбурге накрыли покерный клуб, работавший под видом обучающих курсов

В Екатеринбурге силовики закрыли незаконное игорное заведение, где проводились азартные игры под видом практических обучающих занятий.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, клуб располагался в подвальном помещении бывшего фитнес-центра на улице Московской. Заведение открылось в начале января, а его владельцы искали посетителей через социальные сети. При этом организаторы завуалировали свою деятельность под обучение игре в покер.

спецоперация в покерном клубе(2020)|Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

На момент проведения спецоперации в клубе находилось около 15 человек игроков и персонала. Из помещения были изъяты кейсы с фишками и картами, игральные столы, документы и денежные средства.

Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации и проведению незаконных азартных игр.

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В Екатеринбурге накрыли покерный клуб, работавший под видом обучающих курсов

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Теги: покер, клуб, Росгвардия, Екатеринбург



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