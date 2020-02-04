В США началось расследование роли местных банков в "глобальном мошенничестве" братьев Ананьевых

В Америке началось расследование "глобального мошенничества", которое якобы провернули братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Фирме "The Law Offices of Bud Cummins", принадлежащая бывшему окружному прокурору США Баду Камминсу, предстоит выяснить, присвоили ли совладельцы "Промсвязьбанка" ("ПСБ") крупную сумму, привязанную к "теперь уже бесполезным" кредитным нотам, и могли ли компании, контролируемые братьями, злоупотреблять финансовой системой Нового света, сообщает газета "Ведомости".

Речь якобы идет о миллионах долларов. Расследование в отношении бывших владельцев "ПСБ" ведется с ноября 2019 г. Предстоит выяснить роль американских банков в предполагаемом "глобальном мошенничестве" братьев. Бад Камминс представляет интересы "PV Group Limited", созданной группой бывших клиентов банка. В 2017 г. они приобрели «никчемные» кредитные ноты, рассказал Камминс.

Напомним, Центробанк объявил о санации "Промсвязьбанка", владельцами которого были братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, 15 декабря 2017 г. "Промсвязьбанк" 29 марта 2018 г. сообщил, что АСВ стало владельцем более 99,9% акций банка. Братья Ананьевы разделили активы: у Алексея остался системный интегратор "Техносерв", у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы.

Дмитрий Ананьев был делегирован в Совет Федерации губернатором ЯНАО в 2006 г., срок его полномочий истекал в марте 2015 г. В июле 2013 г. он досрочно покинул верхнюю палату парламента с формулировкой "по собственному желанию". В то же время, его уход связывали с введением ограничений для чиновников в части распоряжения заграничными активами. Сенатор от Ямала является одним из самых богатых членов Совфеда, в 2012 г. его доход составил 699,7 млн руб.