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Политика Курганская область
Яков Сидоров (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане депутат-коммунист возглавил городские бани

Депутат Курганской городской думы от КПРФ Яков Сидоров с 3 февраля стал директором МУП "Бытовые услуги".

Как рассказали Накануне.RU в администрации города, все формальности улажены, Сидоров приступил к работе.

Напомним, ранее Сидоров согласился на предложение главы Кургана Андрея Потапова возглавить МУП. 11 декабря на заседании Курганской городской думы депутаты рассматривали вопрос о тарифах на посещение городских бань. Коммунист предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы пенсионеры и ветераны города ходили в баню бесплатно, например, в среду днем. Потапов тогда предложил Сидорову возглавить МУП.

"Я согласен, но не будет же таких предложений", - сказал Сидоров.

"Почему? - возразил Потапов. - Сейчас оформим документы да и все".

После общего смеха в зале депутатам было предложено вернуться к повестке заседания. Однако Сидоров не воспринял предложение как шутку и отправился сначала на собеседование, а после написал заявление, которое у него приняли.

Яков Сидоров - известный в Кургане адвокат. Сейчас на время руководства МУПом он оставил адвокатскую работу, однако сохранил мандат депутата гордумы. Законом не запрещено одновременно быть директором МУПа и депутатом, а вот совмещать руководство банями и адвокатскую работу нельзя.

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В Кургане депутат-коммунист возглавил городские бани

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Теги: Яков Сидоров, МУП "Бытовые услуги", Курган, КПРФ, Андрей Потапов



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