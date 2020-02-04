16 Августа 2020
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции

Минздрав России обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

В 60-страничном документе описываются симптомы, протекание болезни и наиболее эффективные способы лечения именно симптомов, поскольку вакцины против вируса 2019-nCoV пока нет. Многие рекомендации основываются не на опыте работы с больными уханьской короновирусной инфекцией, а на примерах предыдущих вспышек подобных заболеваний, например, атипичной пневмонии.

"В настоящее время средства специфической профилактики коронавирусной инфекции не разработаны", - говорится в документе. Там же есть строки по поводу лекарственных препаратов: "На сегодня нет доказательств эффективности применения в целях профилактики 2019-nCoV каких-либо лекарственных препаратов. Возможно использование медикаментозных средств неспецифической профилактики 2019-nCoV инфекции, направленное на снижение вероятности заболевания у потенциально восприимчивого контингента, т.к. данных, свидетельствующих об их клинической эффективности или неэффективности, в настоящее время недостаточно".

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией перевалило через отметку в 20 тыс., большинство из них находятся в Китае. Умерло в результате осложнений пневмонии, вызываемой вирусом, 427 человек, 657 человек считаются полностью вылеченными.

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Минздрав России обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции

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Теги: коронавирус 2019-nCoV, диагностика, лечение, руководство, профилактика, минздрав



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