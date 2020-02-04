16 Августа 2020
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Политика В России
В преддверии Праздника Весны множество китайцев разъезжается по стране навестить родственников (2020) | Фото: thepaper.cn

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля временно ограничивает въезд иностранцев с территории Китая через воздушные пункты пропуска. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево.

Ограничение не распространяется на граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. Принятые меры предусматривают депортацию иностранных граждан с этим заболеванием.

Коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе - это изоляция и карантин, пояснил Мишустин.

Напомним, на данный момент в России официально зарегистрировано два случая китайского коронавируса: опасное заболевание было выявлено у студентки из Тюмени и у мужчины в Забайкальском крае. Оба пациента являются гражданами КНР, они госпитализированы.

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Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

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Теги: россия, китай, иностранцы, коронавирус



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