Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля временно ограничивает въезд иностранцев с территории Китая через воздушные пункты пропуска. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево.

Ограничение не распространяется на граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. Принятые меры предусматривают депортацию иностранных граждан с этим заболеванием.

Коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе - это изоляция и карантин, пояснил Мишустин.

Напомним, на данный момент в России официально зарегистрировано два случая китайского коронавируса: опасное заболевание было выявлено у студентки из Тюмени и у мужчины в Забайкальском крае. Оба пациента являются гражданами КНР, они госпитализированы.