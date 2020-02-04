16 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В пожаре в Кемеровской области погибли пожилая женщина и трое детей

В Кузбассе в своем доме погибли 69-летняя женщина и трое детей.

Трагедия произошла в Гурьевске ночью 4 февраля, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Кемеровской области.

37-летняя мать ушла на работу в ночную смену и оставила своего 11-летнего сына и 12-летнюю дочь на бабушку. Вечером к ним в гости пришла 11-летняя девочка-соседка, которая осталась у них ночевать.

Возгорание в частном доме увидели соседи, и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС, ликвидировав пожар, нашли всех четверых в своих кроватях мертвыми.

Предварительно, пожар случился из-за замыкания электропроводки на кухне.

Сейчас будут назначены экспертизы - судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин пожара.

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В пожаре в Кемеровской области погибли пожилая женщина и трое детей

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Теги: Гурьевск, пожар, гибель, СК, дети, женщина, уголовное дело



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