В пожаре в Кемеровской области погибли пожилая женщина и трое детей

В Кузбассе в своем доме погибли 69-летняя женщина и трое детей.

Трагедия произошла в Гурьевске ночью 4 февраля, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Кемеровской области.

37-летняя мать ушла на работу в ночную смену и оставила своего 11-летнего сына и 12-летнюю дочь на бабушку. Вечером к ним в гости пришла 11-летняя девочка-соседка, которая осталась у них ночевать.

Возгорание в частном доме увидели соседи, и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС, ликвидировав пожар, нашли всех четверых в своих кроватях мертвыми.

Предварительно, пожар случился из-за замыкания электропроводки на кухне.

Сейчас будут назначены экспертизы - судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин пожара.