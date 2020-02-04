"Жаба и гадюка" из вип-домиков: ведущие "Дома-2" Собчак и Бородина обвиняют друг друга в сотрудничестве с властью

В сети разгорелся скандал между двумя Ксениями – Собчак и Бородиной. Раньше они вместе вели "Дом-2", но после того как Собчак проект покинула, соведущей Бородиной стала Ольга Бузова.

Обе Ксении не брезгают рекламой, и даже относительно недавно воссоединялись, чтобы провести розыгрыш дорогих-богатых призов среди своих подписчиков. А теперь поссорились из-за денег за политическую рекламу, которой, в общем-то, тоже не стесняются, просто занимаются ею в разных форматах: Собчак поучаствовала в президентских выборах, а Бородина периодически пишет (как и футболист Тарасов, как и "Мисс Россия" Сухинова) о том, как похорошела страна и сколько изобретений на счету российских школьников. В любом случае, всё это шито белыми нитками и очень заметно, но девушки решили попозорить друг друга.

Поводом для разборок стало расследование telegram-канала Baza про квартиру режиссера Константина Богомолова (нового мужа Собчак).

"Наше расследование про квартиру Константина Богомолова, подаренную ему Собяниным за работу на выборах мэра Москвы, внезапно рассорило двух Ксюш – Бородину и Собчак. Невинные (но неожиданные от Бородиной) рассуждения про нехорошего губернатора Игнатьева переросли в бурное обсуждение квартир, загородных домов, конституции, поправок к ней и даже "госпереворота" (с) Собчак", - пишет Baza.

А вот как все началось. Под постом Бородиной о нехорошем главе Чувашии, Собчак оставила комментарий: "Готовишься к рекламе поправок в Конституцию?". Бородина ответила: "Ксюх, а ты этот коммент мне пишешь из подаренной мэрией квартиры или вы ее сдаете?".

Дальше Собчак пишет, что Бородина не могла сама так ответить и ей подсказали "кураторы", никакой квартиры нет. После чего перепалка скатывается в совершенный "Дом-2", в финале которого Собчак перечисляет свои достижения (создала свой канал, поработала на "Дожде" и т.д.) и пеняет Бородиной за безграмотность и прозябание в "Доме-2".

В сети уже окрестили этот конфликт в честь известного мема "сражением" жабы и гадюки.