СМИ: в России могут ограничить экспорт защитных медицинских изделий

Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения коронавируса взволновала чиновников.

Для предотвращения ситуации Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны средств защиты. Ажиотажный спрос на маски в нашей стране уже привел к восьмикратному росту оптовых цен и перебоям с товаром в аптечных сетях.

В некоторых странах уже столкнулись с нехваткой медицинских масок, и Минпромторг опасается возникновения дефицита товара в России. При этом от иностранных покупателей поступают запросы на поставку медицинских масок, в том числе — из Китая и Таиланда.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что в связи с распространением коронавируса у иностранных покупателей вырос спрос не только на медицинские изделия, но и на российские препараты. Например, в Китае очень популярен "Арбидол".

Распространение коронавируса уже привело к резкому росту спроса на противовирусные препараты и медицинские маски в РФ. С середины января продажи лекарств, включая "Арбидол", "Ингавирин", "Тамифлю" и прочие, выросли на 80%. Спрос на маски увеличился в несколько раз.

Производители масок оказались не готовы к такой ситуации и запасы готовых изделий у них заканчиваются, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, правительству предложили частично взять под контроль бизнес в сфере здравоохранения. Депутат госдумы Олег Нилов посчитал, что такие меры необходимы из-за свирепствующей в КНР эпидемии коронавируса. Тревогу народного избранника вызвал тот факт, что в аптеках и интернет-магазинах стали повышаться цены, а кое-где наблюдается дефицит медицинских масок.

Подобные меры не требуют принятия специального закона, их достаточно реализовать постановлением правительства.

По мнению депутата раздача бесплатных масок "позволит минимизировать количество заболевших", а значит сэкономить время врачей, деньги работодателей, которые с эпидемией рискуют временно потерять часть штата сотрудников. Таким образом, бесплатные маски для населения – это не только в интересах каждого отдельного гражданина, но и в интересах всего государства, подчеркнул парламентарий.