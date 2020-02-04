В Тюменской области заблокирован доступ к 12 видео о "зацепинге"

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовой ремонт: http://perevozki.youdo.com/pereezd/geo/rostov/, подробнее здесь.
Юду: http://remont.youdo.com/facing/price/, подробнее тут.



Общество Тюменская область Уральский ФО
(2015) | Фото: nevnov.ru

В Тюменской области заблокирован доступ к 12 видео о "зацепинге"

Прокуратура Тюменского района обнаружила в интернете 12 видео о запрещенных способах проезда на поездах - "зацепинге", у которых несколько тысяч просмотров.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, в связи с этим прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории страны.  

Суд требования удовлетворил. Доступ к видео заблокирован.

В октябре 2019 года в Кургане трое подростков проехали около 40 километров на крыше вагона грузового поезда.

Несовершеннолетние были на Пригородном вокзале в Кургане, увидели проходящий мимо грузовой состав и решили проехать на нем в соседний район города - до поселка Энергетиков.

Но поезд разогнался и подростки побоялись спрыгнуть. Они перебрались на крышу вагона и так доехали до станции Логовушка - это примерно в сорока километрах от города.

Родители подростков привлечены к ответственности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменской области заблокирован доступ к 12 видео о "зацепинге"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: зацепинг, сайт, прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети