В Тюменской области заблокирован доступ к 12 видео о "зацепинге"

Прокуратура Тюменского района обнаружила в интернете 12 видео о запрещенных способах проезда на поездах - "зацепинге", у которых несколько тысяч просмотров.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, в связи с этим прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории страны.

Суд требования удовлетворил. Доступ к видео заблокирован.

В октябре 2019 года в Кургане трое подростков проехали около 40 километров на крыше вагона грузового поезда.

Несовершеннолетние были на Пригородном вокзале в Кургане, увидели проходящий мимо грузовой состав и решили проехать на нем в соседний район города - до поселка Энергетиков.

Но поезд разогнался и подростки побоялись спрыгнуть. Они перебрались на крышу вагона и так доехали до станции Логовушка - это примерно в сорока километрах от города.

Родители подростков привлечены к ответственности.