16 Августа 2020
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Общество Курганская область Уральский ФО В России
ветер, неблагоприятные погодные условия (2018) | Фото: vesti-yamal.ru, Азамат Яманаев

В Зауралье прогнозируют порывы ветра до 19 метров в секунду

По прогнозу курганских синоптиков, в течение суток в отдельных районах Курганской области возможно усиление южного ветра до 9-14 м/с, местами порывы будут до 14-19 м/с.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по области, в отдельных районах ожидается метель, на дорогах - гололедица. Сильный ветер не утихнет и в последующие дни. С 4 по 6 февраля южный ветер с переходом днем на западный - 5-10 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.

При метелях вероятно ухудшение видимости, что может повлечь увеличение количества автоаварий, кроме того есть риск травмирования в результате падения с крыш снега и наледи.

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В Зауралье прогнозируют порывы ветра до 19 метров в секунду

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Теги: ветер, погода, Зауралье



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