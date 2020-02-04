Продлен срок подачи поправок об изменении Конституции

Совет Госдумы продлил срок внесения поправок в проект закона об изменении Конституции до 14 февраля, сообщил первый вице-спикер Иван Мельников.

По его словам, дата второго чтения законопроекта еще не назначена. Не исключено, что срок подачи поправок могут продлить еще раз, сообщает ТАСС.

Тем временем, член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров ("Единая Россия") считает, что вносимые сейчас в Конституцию поправки не приведут к кардинальным переменам в жизни страны, как политической, так и экономической системе.

При этом он надеется, что на избирательные участки придет более трети избирателей, а голосование по поправкам называет "референдумом".

С ним не соглашается президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров. Во-первых, он считает, что предстоящее голосование будет не референдумом, а общественным опросом.