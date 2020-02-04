Продлен срок подачи поправок об изменении Конституции

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://perevozki.youdo.com/city/appliances/fridge/ по ссылке.
Объявление: http://perevozki.youdo.com/nizhniy-novgorod/arendaavto/manipulyatory/: смотреть варианты >>
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/garbage/debris/metal/trash/ot100kg/, подробнее по ссылке.



Политика В России
конституция присяга рука инаугурация (2009) | Фото:radio91-1.ru

Продлен срок подачи поправок об изменении Конституции

Совет Госдумы продлил срок внесения поправок в проект закона об изменении Конституции до 14 февраля, сообщил первый вице-спикер Иван Мельников.

По его словам, дата второго чтения законопроекта еще не назначена. Не исключено, что срок подачи поправок могут продлить еще раз, сообщает ТАСС.

Тем временем, член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров ("Единая Россия") считает, что вносимые сейчас в Конституцию поправки не приведут к кардинальным переменам в жизни страны, как политической, так и экономической системе.

При этом он надеется, что на избирательные участки придет более трети избирателей, а голосование по поправкам называет "референдумом".

С ним не соглашается президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров. Во-первых, он считает, что предстоящее голосование будет не референдумом, а общественным опросом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Продлен срок подачи поправок об изменении Конституции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Конституция, Госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.02.2020 14:39 Мск За грядущим голосованием по поправкам в Конституцию последуют еще несколько "референдумов" – депутат Госдумы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети