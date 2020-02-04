Синоптик предсказал погодный поворот в Москве

Днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, впервые за все зимнее время температура в регионе приблизится к норме и будет восприниматься как настоящий холод.

По словам синоптика, при этом морозы продлятся не долго, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, прогноз синоптиков говорит о том, что жителей России в феврале ждут холодная аномалия температурного режима.

Это касается только северо-востока страны. Здесь может оказаться на 2 градуса холоднее, чем обычно. При этом на остальной территории России будет не по сезону тёплая погода - в среднем на 2-4 градуса выше нормы, сообщают "Метеовести".