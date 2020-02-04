"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката

Российская комедия "Холоп" побила рекорд проката России и СНГ, став самым кассовым фильмом отечественного производства за всю историю.

Лента уже заработала 3 млрд 44,2 млн руб. Предыдущий рекорд у фильма "Движение вверх", который принес своим создателям 3 млрд 43,7 млн руб.

Самым кассовым фильмом в кинотеатрах России и СНГ среди всех картин до сих пор остается "Аватар" Джеймса Кэмерона. Фильм собрал 3 млрд 639,5 млн руб., пишет "Медуза".

Напомним, аналитики предполагают, что такая ситуация стала возможна с введением искусственных механизмов регулирования проката, и у нашей комедии просто не было достойных западных конкурентов.

По сюжету ленты "Холоп", сын олигарха отбился от рук и стал типичным прожигателем жизни, его отец, собственно, сам олигарх, который, судя по комментариям зрителей, также не вызывает симпатии, так как мало чем отличается от сынка, решает его проучить и инсценирует "провал в прошлое". Молодой человек попадает в аутентичную обстановку царской России, где его место определено среди холопов, его "воспитывают" тайные коучеры во главе с Охлабыстиным, руководствуясь заранее составленным сценарием. Но как всегда в ромкомах - вмешивается любовь, и все идет не по сценарию.