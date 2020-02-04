Названы лучшие гаджеты десятилетия

Аналитики Яндекс.Маркета составили список лучших гаджетов прошедшего десятилетия среди разных категорий.

Лучшими смартфонами стали Samsung Galaxy, iPhone и линейка Redmi Note от компании Xiaomi.

Гаджет от южнокорейской корпорации отличился функцией беспроводной зарядки. Смартфон от Apple — дисплеем Retina и качественной фронтальной камерой. Телефон китайской компании попал в список благодаря высокому качеству сборки в сочетании с низкой ценой.

Среди планшетов лучшим признан iPad, а среди ноутбуков - Apple MacBook Air 13 Mid 2017, Apple MacBook Air 13 Late 2018 и ASUS TUF Gaming FX505.

Лучший электронный браслет, по версии Яндекс.Маркета - Xiaomi Mi Band, а электронные часы — Apple Watch.

AirPods - лучшие беспроводные наушники, JBL - лидируют среди портативных колонок, сообщает "Газета.ру".

Ранее "Роскачество" и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний провели совместное исследование, в рамках которого были названы лучшие смартфоны.

Специалисты проверили более 300 моделей по 229 параметрам качества и безопасности. Их интересовали такие параметры, как мощность, многофункциональность, универсальность и удобство интерфейса, а также специфические — например, разблокировка устройства.

В результате лучшим устройством стал Samsung Galaxy S10. За ним идут смартфоны Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e. Также в пятерке лидеров — Samsung Galaxy Note 9 и iPhone XS Max.