16 Августа 2020
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Экономика В России
коллаж, бумажный корабль, плавание, деньги, рубль, отток капитала (2018) | Фото: Накануне.RU

Аналитики предсказали непрерывное падение рубля

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение, заявили аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе.

По их словам, к концу 2020 года евро подорожает до 71 руб., а в 2021-м — до 80 руб. Как считают в банке, экономическая политика США останется слишком непредсказуемой, что заставит инвесторов выходить из рискованных активов.

По данным Nordea, в первом квартале рубль будет расти. В апреле доллар может подешеветь до 60,5 руб., а евро — до 65,9 руб. Однако со второго квартала, когда президентская кампания в США будет набирать обороты, а Федеральная резервная система может сократить скупки активов, начнутся проблемы, сообщает РИА "Новости".

Ранее руководитель центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил о колебаниях валютного курса. Некоторые СМИ написали, что он якобы заявил: "Курс рубля скоро может составить 200 рублей за доллар".

Однако Ведев сказал немного иначе. Он отметил, что "участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса в одну сторону и движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, а в сторону 40 руб. невозможно".

Ведев возмутился этими заявлениями и объяснил свою позицию. Он отметил, что такая информация действительности не соответствует.

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Аналитики предсказали непрерывное падение рубля

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Теги: рубль, евро, доллар



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