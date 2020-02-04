Стоимость нефти марки Brent упала ниже $55

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, что стало минимальным показателем с 3 января 2019 года.

Стоимость нефти WTI снизилась до 13-месячного минимума, опустившись ниже $50. В Китае из-за коронавируса спроса на нефть упал на 20%. В настоящее время КНР является крупнейшим импортером нефти.

Таким образом, коронавирус может стать самым мощным шоком для нефтяных рынков с 2008–2009 годов, пишет "Коммерсант".

Напомним, эксперты высказываются в пользу конспирологической версии происхождения нового штамма коронавируса, появившегося в Китае.

Так, Владимир Жириновский назвал эту вспышку атакой биологического оружия США, впрочем, по его словам, в начале эпидемии могут быть виновны и частные фармкомпании из Штатов.

"Наверняка замешаны американские фармацевтические фирмы, они зарабатывают. Главная цель — ударить по экономике Китая, подорвать экономическую мощь, поскольку американцы устают уже от противостояния с Китаем. Вторая цель — испытание возбудителей с тем, чтобы можно было в перспективе это использовать и в военных целях", - заявил политик.