16 Августа 2020
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Политика За рубежом
(2015) | Фото:

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского самолета Boeing рейса МН17 на Украине.

Они вызваны для следственных действий. Как сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского.

Работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права, отметила Кутьина, сообщает ТАСС.

Напомним, Россия готова предоставить данные для судебного разбирательства по катастрофе самолета Boeing 777 в марте 2014 года (рейс MH17). Об этом сообщил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Ранее стало известно о запросе Нидерландов в адрес России, в котором королевство просит о сотрудничестве по вопросу расследования роли Украины в катастрофе. Речь идет о том, что Украина не закрыла свое воздушное пространство для пролета гражданских судов, хотя на ее территории шли военные действия. Официальный запрос был направлен министерском иностранных дел Нидерландов.

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Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

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Теги: Нидерланды, МН17



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