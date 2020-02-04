16 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Китай не передал России штамм смертельного коронавируса

Китай до сих пор не ответил на просьбу российских властей предоставить штамм нового коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Россия предложила Китаю оказать помощь по проведению противоэпидемических мер в зоне заражения в Ухане, а также провести совместную работу по разработке вакцины.

Однако сегодня передача штамма стала менее актуальна - с появлением в России первых двух случаев подтвержденного вируса, отечественные специалисты получили возможность выделить штамм, взяв биоматериал у пациентов, сообщает "Российская газета".

Тем временем, все туристы из нашей страны, организованно улетевшие ранее в Китай, вернулись из путешествий.

По состоянию на 3 февраля 2020 г. организованных российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет. Последний рейс "Azur Air" ZF756 с российскими туристами в 7.36 приземлился во Внуково.

"Все 5,6 тыс. организованных туристов, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в Россию", - подытожили в Ростуризме.

Ранее больница, построенная в Ухане, где бушует коронавирус, передана китайской армии.

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Китай не передал России штамм смертельного коронавируса

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Теги: Китай, коронавирус



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Ранее 04.02.2020 07:41 Мск Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

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