Китай не передал России штамм смертельного коронавируса

Китай до сих пор не ответил на просьбу российских властей предоставить штамм нового коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Россия предложила Китаю оказать помощь по проведению противоэпидемических мер в зоне заражения в Ухане, а также провести совместную работу по разработке вакцины.

Однако сегодня передача штамма стала менее актуальна - с появлением в России первых двух случаев подтвержденного вируса, отечественные специалисты получили возможность выделить штамм, взяв биоматериал у пациентов, сообщает "Российская газета".

Тем временем, все туристы из нашей страны, организованно улетевшие ранее в Китай, вернулись из путешествий.

По состоянию на 3 февраля 2020 г. организованных российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет. Последний рейс "Azur Air" ZF756 с российскими туристами в 7.36 приземлился во Внуково.

"Все 5,6 тыс. организованных туристов, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в Россию", - подытожили в Ростуризме.

Ранее больница, построенная в Ухане, где бушует коронавирус, передана китайской армии.