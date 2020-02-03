"Они плохо подумали". В Екатеринбургской епархии оценили введение автомобильного кода "666"

Представители Русской православной церкви, оценивая возможность появления на Урале автомобильного кода "666", отметили, что это "не самая умная идея", передает корреспондент Накануне.RU.

Российское МВД подготовило проект приказа за подписью министра Владимира Колокольцева о расширении количества региональных серий на регистрационных знаках автомобилей. Так, если ранее трехзначный код региона мог начинаться только с единицы или семерки, то опубликованный проект предлагает начинать серию с любой цифры от 1 до 9. Таким образом, на столичных номерах может появиться код региона 999, а в Свердловской области – "666". В этом году свердловские автовладельцы могут не дождаться новую серию – емкость нынешнего кода "196" велика.

Секретарь совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников) в беседе с "Газетой.RU" отметил, что авторы предложения "плохо подумали перед тем, как предложить новацию".

"Этот проект вызывает лишь улыбку, потому что даже на уровне проекта его инициаторы не смогли нормально подготовить изменения. Как они могут не придать этому значение. Авторы проекта что, масса примитивная, которая не понимает последствия? Прежде, чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании", - отметил священник.

Напомним, ранее патриарх Кирилл предложил закрепить в Конституции России Бога и Веру.