В Башкирии очевидец спас двух детей от педофила, но сам попал под "уголовку"

В Уфе 33-летнему очевидцу нападения педофила на двух подростков грозит срок за то, что он смертельно травмировал предполагаемого насильника, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Башкирии.

По версии следствия, вечером 30 января к подозреваемому обратился 14-летний мальчик. Он и его сверсник попросили защитить их от злоумышленника, который совершил в отношении них развратные действия. Конфликт защитника пострадавших и предполагаемого педофила перерос в драку, во время которой последнего серьезно избили.

Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которые пресекли действия подозреваемого. От травм жертва избиения умерла в карете "скорой помощи". Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отправлен под домашний арест, прошел ряд допросов, расследование продолжается.

54-летний погибший стал фигурантом "уголовки" по статье "Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего".