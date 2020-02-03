Члены рабочей группы по изменению Конституции предложили закрепить в ней поддержку врачей и учителей

Во время обсуждения в Екатеринбурге поправок в Конституцию прозвучало предложение закрепить в ней поддержку врачей, учителей и других соцработников. Такое предложение сделал глава Российской академии образования, член рабочей группы по изменениям в основной закон Юрий Зинченко, сообщает ТАСС.

По его словам, в Конституции есть статья 114, которая закрепляет обязанности Правительства РФ. Участники рабочей группы предлагают на основе предложений дополнить ее отдельным пунктом, что кабмин обеспечивает и осуществляет приоритетные меры для поддержки высокого социального статуса учителя, педагога, ученого, врача и других работников социальной сферы.

Другое предложение – кабинет министров "должен осуществлять единую государственную политику не только в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, но и в сфере психологического благополучия граждан".

Напомним, ранее в Конституции РФ предложили записать права соотечественников. Всемирный координационный совет российских соотечественников намерен использовать "окно возможностей" для внесения поправок в основной закон, в котором до сих пор нет ни одного упоминания о многомиллионной российской диаспоре за рубежом. Другое предложение - закрепить в документе Бога и Веру.