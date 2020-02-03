15 Августа 2020
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Общество Москва
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Все туристы из России, организованно улетевшие в Китай, вернулись на Родину

Все туристы из нашей страны, организованно улетевшие ранее в Китай, вернулись из путешествий, сообщили Накануне.RU в Ростуризме.
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По состоянию на 3 февраля 2020 г. организованных российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет. Последний рейс "Azur Air" ZF756 с российскими туристами в 7.36 приземлился во Внуково.

"Все 5,6 тыс. организованных туристов, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в Россию", - подытожили в Ростуризме.

Ранее больница, построенная в Ухане, где бушует коронавирус, передана китайской армии.

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Все туристы из России, организованно улетевшие в Китай, вернулись на Родину

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Теги: Ростуризм, туристы, Китай, Хайнань



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