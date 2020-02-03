Все туристы из России, организованно улетевшие в Китай, вернулись на Родину

Все туристы из нашей страны, организованно улетевшие ранее в Китай, вернулись из путешествий, сообщили Накануне.RU в Ростуризме.

По состоянию на 3 февраля 2020 г. организованных российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет. Последний рейс "Azur Air" ZF756 с российскими туристами в 7.36 приземлился во Внуково.

"Все 5,6 тыс. организованных туристов, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в Россию", - подытожили в Ростуризме.

Ранее больница, построенная в Ухане, где бушует коронавирус, передана китайской армии.