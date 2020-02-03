15 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
металлические гаражи (2017) | Фото: kurgan-city.ru

В Лабытнанги пройдет митинг из-за возможного сноса мэрией 250 гаражей

Жители Лабытнанги могут выйти на митинг из-за сноса гаражей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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В Лабытнанги незаконно установлено более 250 нежилых гаражей. Городские власти формируют участки для строительства гаражей на законных основаниях. Самовольные постройки могут быть снесены.

Жители готовятся провести митинг. Уведомлений о проведении публичных мероприятий в органы местного самоуправления не поступало. Прокуратура начала проверку ситуации и информации о ней.

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В Лабытнанги пройдет митинг из-за возможного сноса мэрией 250 гаражей

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Теги: гаражи, снос, незаконная постройка, митинг



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