В Лабытнанги пройдет митинг из-за возможного сноса мэрией 250 гаражей

Жители Лабытнанги могут выйти на митинг из-за сноса гаражей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В Лабытнанги незаконно установлено более 250 нежилых гаражей. Городские власти формируют участки для строительства гаражей на законных основаниях. Самовольные постройки могут быть снесены.

Жители готовятся провести митинг. Уведомлений о проведении публичных мероприятий в органы местного самоуправления не поступало. Прокуратура начала проверку ситуации и информации о ней.