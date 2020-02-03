Чубайс: невозможно отказаться от того, чем ты заниматься не можешь

15 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/repair/bathroom/pod-klyuch/, лучшие цены по ссылке.
http://remont.youdo.com/carpentry/balconies/sheathing/ - лучшие цены.
Помощь на дороге: http://perevozki.youdo.com/butovo/garbage/, смотреть здесь.



Экономика
Анатолий Чубайс, фильм &quot;Дело Собчака&quot; (2018) | Фото: youtube.com

Чубайс: невозможно отказаться от того, чем ты заниматься не можешь

Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс раскритиковал публикацию РБК, в которой он якобы "отказался от контроля за созданием циклотрона на Урале". "До сих пор мне казалось, что невозможно отказаться от того, чем ты заниматься в принципе не можешь, – прокомментировал топ-менеджер на своей странице в Facebook. – Понимаю, что во всем виноват по определению. Но контролировать реализацию чужого проекта даже я не могу".

Строительством циклотрона по производству медицинских изотопов с 2011 года занимается УрФУ, однако установка до сих пор работает в тестовом режиме. По заявлению первого проректора УрФУ Сергея Кортова, технический запуск комплекса запланирован на лето.

"Ни РОСНАНО, ни созданная с его участием "ПЭТ-Технолоджи" никогда не были инвесторами проекта ЦЦЯМ. Информация о контроле РОСНАНО над реализацией проекта в Екатеринбурге, как и о потере контроля, не соответствует действительности", – пояснили в пресс-службе РОСНАНО.

Как следует из комментария компании, в области ядерной медицины РОСНАНО до 2018 года выступало инвестором другого проекта – "ПЭТ-Технолоджи", в рамках которого на тот момент была создана сеть центров диагностики по методу ПЭТ/КТ в 11 городах, включая Екатеринбург.

Компания организовала специализированную логистику радиофармпрепарата от двух собственных производственных центров – в Уфе и Ельце – до всех центров диагностики. Экономия на строительстве циклотронов под каждый центр позволила сделать онкодиагностику доступнее по цене. В частности, в Екатеринбург, наиболее удаленный от производств город, радиофармпрепарат доставляется из Уфы воздушным транспортом. На сегодняшний день в центре функционируют 2 ПЭТ-сканера, в 2020 году планируется провести более 14 тыс. исследований.

Пока РОСНАНО являлось акционером "ПЭТ-Технолоджи", контакты с УрФУ по проекту создания циклотрона на базе университета действительно были, подтверждают в корпорации. Ее портфельная компания готова была закупать медицинские изотопы у ЦЦЯМ, если установка заработает. "Мы были заинтересованы в появлении локального поставщика медицинских изотопов, чтобы сделать востребованную услугу высокоточной диагностики доступнее в Свердловском регионе, – пояснили в РОСНАНО. – Для этого мы содействовали организации консультаций между УрФУ, создателем циклотрона, и "ПЭТ-Технолоджи", потенциальным потребителем медицинских изотопов". Консультации шли в рамках соглашения о намерениях, подписанного РОСНАНО, "ПЭТ-Технолоджи" и УрФУ в 2016 году. Оно предусматривало, в частности, что университет введет ЦЦЯМ в эксплуатацию до конца 2017 года, но сроки сдвинулись.

В 2018 году АО "Роснано" продало 49,9% ООО "ПЭТ-Технолоджи" основному акционеру – Группе "Фармстандарт" и с тех пор не владеет информацией о возможных консультациях между сетью ПЭТ-центров и УрФУ и тем более – о планах университета по запуску циклотрона, следует из комментария пресс-службы РОСНАНО.

Автор: Надежда Куприянова

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Чубайс: невозможно отказаться от того, чем ты заниматься не можешь

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети