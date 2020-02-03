Чубайс: невозможно отказаться от того, чем ты заниматься не можешь

Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс раскритиковал публикацию РБК, в которой он якобы "отказался от контроля за созданием циклотрона на Урале". "До сих пор мне казалось, что невозможно отказаться от того, чем ты заниматься в принципе не можешь, – прокомментировал топ-менеджер на своей странице в Facebook. – Понимаю, что во всем виноват по определению. Но контролировать реализацию чужого проекта даже я не могу".

Строительством циклотрона по производству медицинских изотопов с 2011 года занимается УрФУ, однако установка до сих пор работает в тестовом режиме. По заявлению первого проректора УрФУ Сергея Кортова, технический запуск комплекса запланирован на лето.

"Ни РОСНАНО, ни созданная с его участием "ПЭТ-Технолоджи" никогда не были инвесторами проекта ЦЦЯМ. Информация о контроле РОСНАНО над реализацией проекта в Екатеринбурге, как и о потере контроля, не соответствует действительности", – пояснили в пресс-службе РОСНАНО.

Как следует из комментария компании, в области ядерной медицины РОСНАНО до 2018 года выступало инвестором другого проекта – "ПЭТ-Технолоджи", в рамках которого на тот момент была создана сеть центров диагностики по методу ПЭТ/КТ в 11 городах, включая Екатеринбург.

Компания организовала специализированную логистику радиофармпрепарата от двух собственных производственных центров – в Уфе и Ельце – до всех центров диагностики. Экономия на строительстве циклотронов под каждый центр позволила сделать онкодиагностику доступнее по цене. В частности, в Екатеринбург, наиболее удаленный от производств город, радиофармпрепарат доставляется из Уфы воздушным транспортом. На сегодняшний день в центре функционируют 2 ПЭТ-сканера, в 2020 году планируется провести более 14 тыс. исследований.

Пока РОСНАНО являлось акционером "ПЭТ-Технолоджи", контакты с УрФУ по проекту создания циклотрона на базе университета действительно были, подтверждают в корпорации. Ее портфельная компания готова была закупать медицинские изотопы у ЦЦЯМ, если установка заработает. "Мы были заинтересованы в появлении локального поставщика медицинских изотопов, чтобы сделать востребованную услугу высокоточной диагностики доступнее в Свердловском регионе, – пояснили в РОСНАНО. – Для этого мы содействовали организации консультаций между УрФУ, создателем циклотрона, и "ПЭТ-Технолоджи", потенциальным потребителем медицинских изотопов". Консультации шли в рамках соглашения о намерениях, подписанного РОСНАНО, "ПЭТ-Технолоджи" и УрФУ в 2016 году. Оно предусматривало, в частности, что университет введет ЦЦЯМ в эксплуатацию до конца 2017 года, но сроки сдвинулись.

В 2018 году АО "Роснано" продало 49,9% ООО "ПЭТ-Технолоджи" основному акционеру – Группе "Фармстандарт" и с тех пор не владеет информацией о возможных консультациях между сетью ПЭТ-центров и УрФУ и тем более – о планах университета по запуску циклотрона, следует из комментария пресс-службы РОСНАНО.

Автор: Надежда Куприянова