Рейтинг Зеленского рухнул ниже 50%

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского упал ниже 50% - впервые после вступления в должность. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социального мониторинга и Украинского института социальных исследований им. Яременко.

Опрос проводился в конце января. О доверии Зеленскому заявили 49% опрошенных, в том числе полностью - 21%. Не доверяют ему уже 39%, в том числе полностью - тоже 21%. Такие низкие значения индекса доверия Зеленскому зафиксированы впервые.

Напомним, во втором туре президентских выборах за Зеленского проголосовали 73%. В начале сентября его работой были довольны 71% украинцев, недовольны - 11%. После этого его рейтинг начал падать, но в декабре, после встречи с лидерами "Нормандского формата", снова вырос до 62%. При этом за несколько месяцев доля недовольных выросла многократно. Основные надежды, которые, согласно опросам, население связывало с Зеленским, касались установления мира в стране. Однако для разрешения конфликта в Донбассе не было сделано никаких реальных шагов.

Интересно, что уровень недоверия премьер-министру, правительству и Верховной раде на Украине уже достиг 65-68%.