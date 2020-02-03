15 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Рейтинг Зеленского рухнул ниже 50%

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского упал ниже 50% - впервые после вступления в должность. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социального мониторинга и Украинского института социальных исследований им. Яременко.

Опрос проводился в конце января. О доверии Зеленскому заявили 49% опрошенных, в том числе полностью - 21%. Не доверяют ему уже 39%, в том числе полностью - тоже 21%. Такие низкие значения индекса доверия Зеленскому зафиксированы впервые.

Напомним, во втором туре президентских выборах за Зеленского проголосовали 73%. В начале сентября его работой были довольны 71% украинцев, недовольны - 11%. После этого его рейтинг начал падать, но в декабре, после встречи с лидерами "Нормандского формата", снова вырос до 62%. При этом за несколько месяцев доля недовольных выросла многократно. Основные надежды, которые, согласно опросам, население связывало с Зеленским, касались установления мира в стране. Однако для разрешения конфликта в Донбассе не было сделано никаких реальных шагов.

Интересно, что уровень недоверия премьер-министру, правительству и Верховной раде на Украине уже достиг 65-68%.

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Рейтинг Зеленского рухнул ниже 50%

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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