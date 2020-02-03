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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2019) | Фото: gorodperm.ru, Елена Жуланова

В Перми увеличат количество пунктов продажи транспортных карт

В Перми увеличится количество пунктов продажи транспортных карт: дополнительно распространение транспортных карт будет организовано через магазины сети "СемьЯ". Такое заявление сделала замглавы Людмила Гаджиева, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Также оформление льготных проездных и их пополнение будет проходить в отделениях "Почтобанка" и "Центральных кассах". Их список размещен на сайте "Гортранса" и сайте администрации города.

Таким образом, количество пунктов продажи транспортных карт увеличится на 76. Сейчас на территории города работает 37 точек продажи. Ранее мэр Перми Дмитрий Самойлов раскритиковал организацию продажи транспортных карт и поручил увеличить количество пунктов продажи.

Напомним, с 1 февраля в Перми начало действовать транспортное меню. При наличной оплате стоимость проезда в общественном транспорте составляет 26 руб., при безналичной - 24 руб. При оплате транспортной или банковской картой плата за одну поездку составляет 24 руб. При этом пермяки могут приобретать различные виды проездных, и снижать стоимость поездки еще больше - по принципу: чем больше ездишь, тем меньше платишь.

За минувшие выходные было оформлено 535 проездных на 30 поездок для льготных категорий (красные карты). Ранее такого вида проездного в продаже не было. Также было выдано 3600 гражданских проездных (зеленые карты).

"Есть уже единичные случаи, когда за выходные были приобретены безлимитные транспортные карты на год, в этом случае стоимость одной поездки будет обходиться в 15 руб", - отметила Людмила Гаджиева.

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В Перми увеличат количество пунктов продажи транспортных карт

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Теги: транспортная карта, тарифное меню, транспортная реформа



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