15 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске ЧОП оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку чиновнику

В Магнитогорске охранное предприятие "Каскад – С" оштрафовали на 500 тысяч рублей за передачу взятки начальнику управления культуры городской администрации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Руководитель охранного предприятия передал чиновнику 50 тыс. руб. за заключение с ним в период 2014 -2016 гг. договоров по охране ледового городка на площади Народных гуляний.

ЧОП привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение.

Добавим, что чиновник ранее был осужден за превышение должностных полномочий и получении взятки к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. рублей.

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В Магнитогорске ЧОП оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку чиновнику

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Теги: ЧОП, взятка, штраф, суд,



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