В Магнитогорске ЧОП оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку чиновнику

В Магнитогорске охранное предприятие "Каскад – С" оштрафовали на 500 тысяч рублей за передачу взятки начальнику управления культуры городской администрации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Руководитель охранного предприятия передал чиновнику 50 тыс. руб. за заключение с ним в период 2014 -2016 гг. договоров по охране ледового городка на площади Народных гуляний.

ЧОП привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение.

Добавим, что чиновник ранее был осужден за превышение должностных полномочий и получении взятки к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. рублей.