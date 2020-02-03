Во всех школах Курганской области с 6 февраля объявлен карантин

С 6 февраля все школы в Курганской области закроют на карантин - из-за высокого темпа прироста заболеваемости ОРВИ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона, такое решение принято 3 февраля на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа на территории Курганской области.

Напомним, на 31 января в регионе из-за карантина частично и полностью были закрыты 29 детских садиков и 21 школа.

Массовые мероприятия на открытом воздухе для детей будут разрешены.

Карантин в регионе введен до особого распоряжения.